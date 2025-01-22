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На Кубани выявили 687 нелегальных перевозчиков в 2024 году

В Краснодарском крае завершилась кампания по борьбе с нелегальными перевозчиками. За 2024 год Ространснадзор совместно с МВД и муниципальными рабочими группами провели более 1 тыс. рейдов против таксистов, владельцев минивэнов и автобусов, работающих без лицензий, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на министерство транспорта региона.

Фото: Мэрия города-курорта Анапа

Фото: Мэрия города-курорта Анапа

В ходе проверок выявили 687 случаев нелегальной предпринимательской деятельности. В ведомстве отметили, что нарушители предлагали услуги через онлайн-платформы: сервисы поиска попутчиков, бронирования билетов и заказа такси.

У нелегальных перевозчиков изъяли 397 транспортных средств. Автомобили находятся на спецстоянках до решения вопроса о конфискации.

Региональные власти продолжат работу по повышению качества пассажирских перевозок.

Нурий Бзасежев

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