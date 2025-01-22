Жителю Дома Китнера пересчитали начисления за воду после проверки прокуратуры

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства после обращения пенсионера, указавшего на неправильную, по его мнению, сумму, начисляемую ему в виде платежей за пользование услугами ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам проверки было установлено, что квартира пожилого петербуржца в одном из домов по набережной канала Грибоедова оснащена индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, которые поверены и исправны. При этом за период с августа 2023 по декабрь 2024 года расчет платы за водоснабжение и водоотведение по квартире заявителя осуществлялся товариществом собственников жилья «Дом Китнера» по установленному нормативу.

Прокурор Адмиралтейского района внес представление в адрес председателя правления ТСЖ, по результатам рассмотрения которого пенсионеру пересчитали плату на общую сумму более 23 тыс. рублей. Дальнейшие начисления за коммунальные услуги заявителю будут осуществляться исходя из показаний приборов, заверили в прокуратуре.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что прокуратура обязала ЕИРЦ Санкт-Петербурга пересчитать квартплату жителям 253 многоквартирных домов в Кировском районе города.

Андрей Цедрик