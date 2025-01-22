Ярославский Центр единоборств подключили к электричеству

В Ярославле новый «Центр спортивных единоборств» на Панина подключили к электрическим сетям. Об этом сообщили в Telegram-канале «Россети Центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Напомним, что строительство центра предусмотрено соглашением между мэрией Ярославля и ПАО «Автодизель». Его строят в рамках социальной программы завода на основе предложений сотрудников. Само строительство началось в сентябре 2024 года, его открытие планировалось в начале 2025 года.

Для подключения электричества энергетики построили две кабельные линии и поставили систему учета электроэнергии. «Учреждению предоставлено 97 кВт мощности по второй категории надежности»,— указывается в сообщении.

Алла Чижова