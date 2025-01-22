Саратовская компания с 11 сотрудниками освоит 40 миллионов на дорожных знаках

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова заключил контракт на приобретение и установку дорожных знаков в городе. Информация размещена на сайте госзакупок.

Стоимость контракта — 40 млн руб. из городского бюджета. Договор заключен с ООО «Конвектор». По нему компания обязуется до 1 октября 2025 года установить дорожные знаки различных видов со световозвращающей поверхностью. Их разместят на стальном тросе над полосой движения транспорта, но где именно — неизвестно.

В карточке закупки указывается, что невозможно определить количество закупаемых товаров. В описании лота знаки различных видов, опоры и тросовая растяжка определены по 1 штуке, соответственно, начальная цена контракта определена в 242 тыс. руб., однако договор заключен на сумму в 164 раза выше.

ООО «Конвектор» зарегистрировано в Саратове в 1996 году, директором является Евгений Коневский. В компании числятся 11 сотрудников. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, как дополнительные указаны: производство металлических дверей и окон, строительство зданий, железных дорог и метро, торговля фармацевтической продукцией. Выручка ООО «Конвектор» за 2023 год составила 49,7 млн рублей.

У компании на исполнении уже находится контракт с комитетом дорожного хозяйства на сумму 40 млн 10 тыс. руб., по которому она должна установить 660 дорожных знаков на улицах города. Ранее также были заключены различные договоры организации с комитетом на барьерные ограждения, знаки и другое, но по множеству из них исполнение было прекращено по соглашению сторон.

Ольга Симонова