Смена пола на губернаторском посту

Этот январь в политической жизни Соединенных Штатов Америки отмечен знаковым юбилеем. Сто лет назад впервые губернаторами двух штатов стали женщины. Всего же за прошедший век этого удалось добиться 51 женщине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нелли Росс — первая в истории США женщина-губернатор. 100 лет назад она возглавила штат Вайоминг

Фото: Getty Images Нелли Росс — первая в истории США женщина-губернатор. 100 лет назад она возглавила штат Вайоминг

Фото: Getty Images

31 женщина из становившихся губернаторами представляла Демократическую партию, 20 — Республиканскую. Женщины занимали пост губернатора в 32 штатах. Кроме того, три женщины становились губернаторами Пуэрто-Рико (одна в настоящее время в этой должности) и одна в настоящее время является губернатором на Гуаме. (Пуэрто-Рико и Гуам — неинкорпорированные организованные территории США, то есть не входящие в состав Соединенных Штатов, но являющиеся их владением.)

В настоящее время в 14 штатах США пост губернатора занимают женщины, это рекордный показатель за всю историю, которая началась 5 января 1925-го с Нелли Дэвис Тейло.

Первый раз за мужа

Нелли Дэвис Тейло родилась 29 ноября 1876 года в Сент-Джозефе, окружном центре штата Миссури. Ее отец Джеймс Уинз Тейло был фермером. Семья матери, Элизабет Блэр Грин, владела плантацией, которая после освобождения рабов в 1865 году стала убыточной.

Когда Нелли было семь лет, семья Тейло продала ферму переехала в штат Арканзас. Отец открыл продуктовый магазин. Когда девочке исполнилось 13 лет, скончалась ее мать. Нелли училась в школе и помогала отцу в магазине. Но семья потерпела финансовый крах — пришлось продать магазин и дом. Джеймс с детьми — у Нелли был брат Джордж — переехал к родственникам покойной супруги в Омаху, штат Небраска. Нелли стала зарабатывать на жизнь, давая уроки игры на фортепиано, закончила двухгодичные курсы воспитательниц и пошла работать в детский сад.

В 1900 году в гостях у родственников она познакомилась с Уильямом Брэдфордом Россом. Между ними начался роман по переписке, в 1902 году они поженились. После свадьбы семья Росс поселилась в городе Шайенн, столице штата Вайоминг.

У Уильяма Росса были большие политические амбиции, но к успеху ему пришлось идти продолжительное время, а радоваться этому успеху — недолго. В 1910 году он не смог избраться в конгресс штата. В 1918 году — проиграл праймериз Демократической партии действующему губернатору. В 1922 году Росс выиграл и праймериз, и губернаторские выборы. 1 января 1923 года он вступил в должность губернатора штата Вайоминг, а 2 октября 1924 года скончался от осложнений после операции по удалению аппендицита.

Временно исполнять обязанности губернатора стал госсекретарь штата Фрэнк Лукас. Были объявлены внеочередные губернаторские выборы. На следующий день после смерти Уильяма Росса газеты штата Вайоминг сообщили, что Демократическая партия может выдвинуть своим кандидатом его вдову.

18 октября «всех леди, интересующихся избранием Нелли Росс», пригласили на встречу с ней в библиотеке Карнеги в Шайенне. Фактически это было единственное мероприятие избирательной кампании Нелли Росс.

Выборы состоялись 4 ноября 1924 года. Нелли Росс одержала победу над республиканцем Юджином Салливаном, показав даже лучший результат, чем ее муж двумя годами раньше. За нее проголосовало 55,12% пришедших на выборы, тогда как Уильям Росс был избран 50,03% голосов.

Проигравший кандидат Республиканской партии на состоявшемся через несколько дней после выборов банкете ассоциации шерстяного овцеводства округа Натрона призвал забыть разногласия между двумя партиями и поддержать «маленькую леди, чудесную американскую женщину, нежную, изысканную, способную и добропорядочную».

5 января 1925 года Нелли Росс вступила в должность, став первой в истории США женщиной-губернатором. На этом посту она добивалась введения более жестких требований по обеспечению безопасности труда на угольных шахтах штата, установления правил в отношении детского труда. Нелли Росс продолжила политику своего покойного мужа по сокращению расходов властей штата и предоставлению низкопроцентных кредитов фермерам и скотоводам Вайоминга.

Она была ярой сторонницей сухого закона, добилась увольнения с должности нескольких шерифов, не обеспечивавших соблюдение запрета на алкоголь на подведомственной территории, и даже уволила за пьянство чиновника, назначенного на должность ее мужем.

Губернаторские выборы 1926 года Нелли Росс проиграла. Ее соперник, республиканец Фрэнк Эмерсон, получил 50,9% голосов, она — 48,95%. В ходе предвыборной кампании агитаторы Республиканской партии активно упирали на то, что работа губернатора слишком тяжела для женщины. Сама Нелли не вела активной избирательной кампании. В пользу ее противника могло сыграть и растущее недовольство американцев сухим законом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Бюро монетного двора США Нелли Росс буквально делает деньги, бросая заготовки в пресс для чеканки монет

Фото: AP Директор Бюро монетного двора США Нелли Росс буквально делает деньги, бросая заготовки в пресс для чеканки монет

Фото: AP

Из политики Нелли Росс не ушла. В ходе президентской избирательной кампании 1932 года она занимала должность заместителя председателя национального комитета Демократической партии. Выигравший выборы Франклин Делано Рузвельт назначил ее в марте 1933 года директором Бюро монетного двора (в настоящее время — Монетный двор США). Она стала первой женщиной, занявшей эту должность, и проработала в ней больше 20 лет, до апреля 1953 года. После выхода на пенсию она писала статьи для различных журналов. Скончалась 19 декабря 1977 года, в возрасте 101 года, будучи самым старым экс-губернатором США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Папаша» и «мамаша» Фергюсон. Он — губернатор Техаса в 1915-1917 годах, она — в 1925-1927 и 1933-1935 годах

Фото: Getty Images «Папаша» и «мамаша» Фергюсон. Он — губернатор Техаса в 1915-1917 годах, она — в 1925-1927 и 1933-1935 годах

Фото: Getty Images

Муж и жена — один губернатор

Через полмесяца после избрания губернатором Нелли Росс второй такой женщиной в американской истории стала Мириам Аманда (Ма) Уоллес Фергюсон. Она принесла присягу в качестве губернатора штата Техас 20 января 1925 года.

Фергюсон не была вдовой, а пошла по стопам здравствующего мужа, который ранее — с 1915 по 1917 год — занимал должность губернатора Техаса.

Мириам Аманда Уоллес родилась в 1875 году в округе Белл, штат Техас. В 1899 году вышла замуж за адвоката Джеймса Эдварда Фергюсона. В начале XX века в штате Техас выборы традиционно выигрывали демократы. Победа на праймериз Демократической партии практически гарантировала триумф на губернаторских выборах. В 1914 году Фергюсон был сторонником идеи превосходства белой расы, а также единственным «мокрым» кандидатом от демократов, то есть противником принятия сухого закона. На праймериз он победил «сухого» кандидата Томаса Генри Болла, несмотря на то, что кандидатуру Болла одобрил президент США Вудро Вильсон. После победы на праймериз Фергюсон без особых проблем получил 82% голосов на губернаторских выборах.

У губернатора было прозвище Па Фергюсон, то есть «папаша» Фергюсон. А первая леди штата Мириам Аманда Фергюсон, у которой еще и удачно совпали инициалы, стала соответственно Ма Фергюсон, «мамашей». В 1916 году Па Фергюсон был переизбран на новый срок, получив 81,6% голосов. Но в 1917 году против него были выдвинуты обвинения в злоупотреблении должностным положением и нецелевом использовании средств. Он отказывал в выделении ассигнований Университету штата Техас, требуя уволить нескольких преподавателей, чтобы заменить их своими протеже. В отношении Па была проведена процедура импичмента. Фергюсон был вынужден выйти в отставку. Законодательное собрание штата запретило ему впредь занимать выборные должности. Тем не менее в 1918 году он принял участие в праймериз Демократической партии. Неудачно. В 1920 году он баллотировался в президенты США от Американской партии, которую сам и создал. За него проголосовали только 47 969 жителей Техаса, что дало ему 0,2% голосов в общенациональном масштабе. После поражения на президентских выборах Фергюсон распустил Американскую партию, а в 1922 году участвовал в выборах в Сенат США как кандидат от Демократической партии, но проиграл однопартийцу Эрлу Брэдфорду Мэйфилду.

После всех этих неудач он все-таки сумел сделать верный выбор — в пользу своей жены. Ма Фергюсон стала кандидатом от Демократической партии на выборах губернатора Техаса в 1924 году. Она открыто заявляла, что консультируется с мужем. На предвыборных митингах она ограничивалась словами «я хочу предоставить слово своему мужу».

Ма Фергюсон пообещала избирателям, что они могут получить «двух губернаторов по цене одного». Слоган избирательной кампании звучал так: «Я за Ма, и я ни черта не имею против Па».

Она выиграла выборы, получив 58,9% голосов. В 1926 году Ма Фергюсон не сумела пойти на новый срок, проиграв праймериз генеральному прокурору штата Дэну Муди, который в свое время расследовал выдвинутые против ее мужа обвинения в нецелевом использовании средств.

И все-таки Ма Фергюсон вернулась во власть. В 1932 году ей удалось выиграть и праймериз, и губернаторские выборы. Ее соперника Орвилля Баллингтона в ходе избирательной кампании поддерживали техасские рейнджеры. Став губернатором, Фергюсон уволила всех сотрудников этой правоохранительной структуры, сократила ее численность и бюджет. За два своих губернаторских срока Ма Фергюсон помиловала около 2000 преступников, в основном осужденных по статьям, связанным с сухим законом. Ходили слухи, что делала она это не даром. Достаточно убедительных подтверждений этому не нашлось, как и тому, что подряды на строительство шоссе в Техасе получали только те компании, которые давали рекламу в принадлежащую чете Фергюсон газету Ferguson Forum.

В январе 1935 года закончился срок пребывания Мириам Фергюсон в должности губернатора и ее политическая карьера. Скончалась Ма Фергюсон в 1961 году.

После Мириам Фергюсон в истории женщин-губернаторов наступил перерыв, продлившийся более 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миссис и мистер Уоллес, кандидат в губернаторы и действующий губернатор Алабамы. 1966 год

Фото: Getty Images Миссис и мистер Уоллес, кандидат в губернаторы и действующий губернатор Алабамы. 1966 год

Фото: Getty Images

Изменившая конституцию

Ларлин Бригэм Бернс родилась в 1926 году в Таскалусе, штат Алабама. Ее отец был лоцманом, а во время Второй мировой войны работал крановщиком. Мать занималась домашним хозяйством. Закончив в 1942 году школу, Ларлин устроилась работать продавщицей в магазин «Все за 10 центов». Там она познакомилась со своим будущим мужем — юристом по образованию, курсантом летной школы Джорджем Уоллесом, когда тот зашел в магазин за покупками. Они поженились в 1943 году.

После войны Джордж Уоллес вышел на работу в генеральную прокуратуру штата Алабама, в 1946 году был избран в палату представителей штата, в 1952 году стал окружным судьей. В 1958 году он проиграл губернаторские праймериз Демократической партии. Четыре года спустя Уоллесу удалось выиграть праймериз. Это гарантировало ему избрание на пост губернатора, так как кандидата от республиканцев в Алабаме не было.

Избранию могло помешать только одно. Точнее, только одна.

Ларлин заподозрила мужа в супружеской неверности и пригрозила разводом, что поставило бы крест на его политической карьере. Джордж сумел уговорить жену не разводиться. На выборах 1962 года Уоллес получил 96,27% голосов. В январе 1963 года он вступил в должность губернатора штата. Ларлин стала первой леди Алабамы.

Поддержку избирателей штата Джорджу Уоллесу во многом обеспечивала его непримиримая позиция по вопросу о десегрегации школ. Губернатор был категорически против совместного обучения детей разных рас. Видя, что у него много сторонников, он в 1963 году объявил о намерении участвовать в праймериз Демократической партии, чтобы не допустить повторного выдвижения кандидатом в президенты США Джона Фицджеральда Кеннеди. После убийства Кеннеди Уоллес продолжил борьбу за право стать кандидатом, но проиграл праймериз.

Срок полномочий Уоллеса заканчивался в январе 1967 года. Законы штата Алабама не позволяли ему переизбираться на второй срок. Вместо себя он выдвинул супругу.

Она выиграла праймериз, победив девять претендентов-мужчин. Ларлин освоила ораторское искусство, научилась жать руки избирателям, давать предвыборные обещания. И хотя в выборах 1966 года уже участвовал кандидат от Республиканской партии, Ларлин одержала убедительную победу, получив 63,38% голосов.

16 января 1967 года Ларлин Уоллес стала губернатором Алабамы. Ее первый указ предписывал казначейству штата размещать казенные средства только в банках, выплачивающих не менее 2% годовых, если деньги находятся на депозите более 30 дней. Она продолжила борьбу штата против федеральных властей и их политики расовой интеграции школ. И сделала мужу настоящий подарок — добилась принятия поправки к конституции штата Алабама 1901 года, которая позволяла будущим губернаторам переизбираться.

Еще в 1961 году, когда Ларлин рожала четвертого ребенка, врачи, делавшие кесарево сечение, обнаружили у нее признаки онкологического заболевания. В ноябре 1965 года ей был поставлен диагноз «рак матки». Она перенесла гистерэктомию, несколько курсов лучевой терапии, еще несколько операций. Ничего не помогало. 7 мая 1968 года она скончалась.

А ее вдовец впоследствии занимал должность губернатора Алабамы в 1971–1979 и 1983–1987 годах и провел пару неудачных президентских кампаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Грассо — первая женщина-губернатор штата, чей муж никогда не был на этой позиции

Фото: UPI / Bettmann Archive / Getty Images Элла Грассо — первая женщина-губернатор штата, чей муж никогда не был на этой позиции

Фото: UPI / Bettmann Archive / Getty Images

Сама себе губернатор

Если политические биографии первых трех американок, ставших губернаторами, тесно связаны с их мужьями, то о четвертой ничего подобного сказать нельзя. Она пришла во власть, как выражались газетчики, «не держась за фалды мужнина пиджака».

Элла Роза Джованна Олива Тамбусси родилась в 1919 году в Виндзор-Локсе, штат Коннектикут, в семье иммигрантов из Италии. Ее отец владел булочной, а мать работала на мукомольном заводе.

Элла мечтала вырваться из Виндзор-Локса. И сделала это. Благодаря отличной учебе в школе она получила стипендию на продолжение образования. Степень бакалавра, а затем магистра социологии и экономики Элла получила в колледже Маунт-Холиок, одном из семи наиболее престижных женских колледжей на восточном побережье США («Семь сестер»).

В 1942 году она вышла замуж за Томаса Грассо, работавшего директором школы. У них родились двое детей. В том же году Элла вступила в Лигу женщин-избирателей. Это общественное объединение было создано в 1920 году, когда американские женщины получили право голоса.

В 1943 году Элла Грассо пришла работать спичрайтером в филиал Демократической партии в штате Коннектикут.

В 1952 году Элла Грассо была избрана в Генеральную ассамблею (законодательный орган) штата Коннектикут. После этого она ни разу не проигрывала выборы. В 1955 году она стала первой женщиной—лидером фракции в Генеральной ассамблее. С 1957 по 1960 год Грассо занимала пост госсекретаря штата. В 1960-е она входила в руководящие органы съездов Демократической партии штата и Национального съезда Демократической партии. В 1970 году Элла Грассо была избрана в Палату представителей Конгресса США.

В 1974 году она приняла участие в губернаторских выборах в Коннектикуте. Ее главным соперником был Роберт Стил — конгрессмен-республиканец, а до того биржевой аналитик, а еще раньше — эксперт-советолог ЦРУ.

Предвыборные опросы показывали громадное преимущество Грассо — в 30 процентных пунктов. «Ничего, наверстаю»,— заверял своих сторонников Стил. Не наверстал.

Победа Грассо на выборах была убедительной, она получила голоса 643 490 избирателей, то есть 58,35% пришедших на выборы. За Стила проголосовало 440 169 избирателей.

В инаугурационной речи Элла Грассо пообещала, что власти штата будут отзывчивее к нуждам народа, но при этом будут соблюдать режим экономии. Экономить она начала с себя, вернув в казну штата прибавку к должностному окладу в размере $7000.

Во время Великой метели, обрушившейся на северо-восточные штаты и юг Канады в январе 1978 года, она несколько суток не покидала оперштаб по борьбе со стихией, приказала закрыть все дороги и предприятия в штате, чтобы дать возможность сотрудникам экстренных служб быстрее выполнить свою работу. Периодически она выходила в телеэфир, рассказывая жителям Коннектикута о текущей ситуации.

В ноябре 1978 года Элла Грассо сумела добиться переизбрания на второй срок, получив на выборах 59,15% голосов избирателей. Это были ее последние выборы. В 1980 году у Грассо диагностировали рак яичников. Она подала в отставку и 5 февраля 1981 года скончалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мадлен Кунин занимала пост губернатора штата Вермонт три срока подряд

Фото: Toby Talbot / AP Мадлен Кунин занимала пост губернатора штата Вермонт три срока подряд

Фото: Toby Talbot / AP

Троекратная победительница

В 1970-е годы список женщин-губернаторов пополнился еще одним именем: в 1977 году Дикси Ли Рэй заняла этот пост в штате Вашингтон.

В 1980-е список женщин-губернаторов удлинился до десяти имен. В 1982 году впервые губернатором стала представительница Республиканской партии. Веста Рой временно возглавила штат Нью-Гемпшир после скоропостижной кончины губернатора Хью Галлена.

Марта Лэйн Коллинз стала губернатором Кентукки в 1984 году.

4 ноября 1986 года в штате Небраска состоялись губернаторские выборы, на которых впервые в американской истории главная борьба развернулась между двумя женщинами — главой казначейства штата Кэй Орр (Республиканская партия) и бывшим мэром Линкольн-Сити Хелен Бусалис (Демократическая партия). Победила Кэй Орр. Она получила 52,9% голосов, став первой представительницей Республиканской партии, пришедшей к власти после победы на губернаторских выборах.

Роуз Моффорд заняла место губернатора Аризоны в 1988 году — после того, как ее предшественник был отстранен от власти в результате импичмента.

Из женщин-губернаторов эпохи 1980-х, пожалуй, самая интересная биография у Мадлен Кунин.

Мадлен Мэй родилась в 1933 году в Цюрихе. В Швейцарию ее родители, немецкие евреи, бежали после прихода Гитлера к власти в Германии. Фердинанд Мэй, отец Мадлен, пребывая в депрессии, покончил с собой. Мать с дочерью и сыном Эдвардом перебрались в Соединенные Штаты.

Мадлен училась в трех университетах, получила степень бакалавра истории и магистерские степени по журналистике и английскому языку, работала в газете The Burlington Free Press, издающейся в Берлингтоне, штат Вермонт.

В 1959 году Мадлен Мэй вышла замуж за врача, ветерана Второй мировой войны Артура Кунина.

В 1972 году она неудачно пыталась избраться в муниципальный совет Берлингтона, зато годом позже была избрана членом законодательного собрания штата Вермонт и затем дважды переизбиралась на этот пост. В том же 1973 году в законодательное собрание был избран ее брат Эдвард Мэй. Но если максимальным достижением в политической карьере брата впоследствии стало место в сенате штата Вермонт, то сестра шагнула дальше.

В 1978 году Мадлен Кунин была избрана лейтенант-губернатором (вице-губернатором) Вермонта, а в 1984 году пошла на губернаторские выборы.

Ее соперником-республиканцем был генеральный прокурор Вермонта Джон Истон-младший. Мадлен Кунин выиграла, получив ровно половину голосов избирателей. У Истона оттянули 1,5% голосов кандидаты мелких партий.

Мадлен Кунин выиграла также выборы 1986 и 1988 годов и вошла в историю как первая женщина, трижды избиравшаяся губернатором штата.

В годы своего правления она уделяла большое внимание вопросам охраны окружающей среды, образования, защиты детства.

На выборы 1990 года Мадлен Кунин не пошла. Она была активной участницей президентской избирательной кампании Билла Клинтона, а затем служила в его администрации — заместителем министра образования, послом в Швейцарии и Лихтенштейне.

В 62-летнем возрасте Мадлен Кунин развелась с мужем, а в 73 года вышла замуж второй раз — за почетного профессора Дартмутского колледжа Джона Хеннесси-младшего (в 2018 году он скончался).

В год развода Мадлен Кунин опубликовала свою первую книгу «Living a Political Life: One of America's First Woman Governors Tells Her Story» — рассказ о своей политической карьере. За ней последовали еще пять книг. Две политологических — «Pearls, Politics, and Power: How Women Can Win and Lead» и «The New Feminist Agenda: Defining the Next Revolution for Women, Work, and Family». А еще мемуары «Coming of Age: My Journey to the Eighties», написанный вместе с Мэрилин Стаут путеводитель по родному штату «The Big Green Book: A Four-Season Guide to Vermont» и книгу стихов «Walk with Me».

Мадлен Кунин 91 год. Накануне своего 90-го дня рождения в интервью сайту vtdigger на вопрос о том, будет ли в Вермонте снова избрана губернатором женщина, Мадлен ответила: «Это произойдет, но я не знаю, не придется ли мне дожить до 100 лет, чтобы увидеть это».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мора Хили, губернатор Массачусетса с 5 января 2023 года Фото: Domenico Stinellis / AP Тина Котек, губернатор Орегона с 9 января 2023 года Фото: Susan Walsh / AP Губернаторы-демократы, участники президентской кампании Камалы Харрис. Слева направо: Уэс Мур (Мэриленд), Тони Эверс (Висконсин), Гретхен Уитмер (Мичиган), Джош Шапиро (Пенсильвания), Кэти Хокул (Нью-Йорк) Фото: Paul Sancya, File / AP Лора Келли, губернатор Канзаса с 14 января 2019 года Фото: J. Scott Applewhite, File / AP Следующая фотография 1 / 4 Мора Хили, губернатор Массачусетса с 5 января 2023 года Фото: Domenico Stinellis / AP Тина Котек, губернатор Орегона с 9 января 2023 года Фото: Susan Walsh / AP Губернаторы-демократы, участники президентской кампании Камалы Харрис. Слева направо: Уэс Мур (Мэриленд), Тони Эверс (Висконсин), Гретхен Уитмер (Мичиган), Джош Шапиро (Пенсильвания), Кэти Хокул (Нью-Йорк) Фото: Paul Sancya, File / AP Лора Келли, губернатор Канзаса с 14 января 2019 года Фото: J. Scott Applewhite, File / AP

Текст Алексей Алексеев