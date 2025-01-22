«Дом.РФ» взыскивает с Фонда защиты прав дольщиков РБ более 63 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии назначил на 19 февраля рассмотрение иска АО «Дом.РФ» о взыскании с Фонда защиты прав дольщиков Башкирии 47,7 млн руб. Суть исковых требований в материалах дела не указана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Параллельно «Дом.РФ» подал к фонду иск на 15,4 млн руб. В определении суда отмечено, что истец просит взыскать с ответчика некую неустойку по договору купли-продажи от 29 декабря 2017 года. Заседание по данному иску назначено на 29 января.

Третье заявление «Дом.РФ» к фонду оценивается в 526 тыс. руб. Подробности в материалах дела отсутствуют. Дата заседания в карточке дела не указана.

Олег Вахитов