В Саратове полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим под трамваем пешеходом

В Саратове полиция приступила к проверке по факту дорожной аварии, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло сегодня, в среду, примерно в 12:17 на проспекте 50 лет Октября, 1б. Там трамвай, которым управлял мужчина 1982 года рождения, сбил человека. Погибшим оказался мужчина 1974 года рождения.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов