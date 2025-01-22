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Шахунский молочный завод вложит 52 млн рублей в систему роботизации

Шахунский молочный завод в 2025 году намерен внедрить современную роботизированную систему агрегации и паллетирования продукции на базе промышленных роботов Fanuc. Как сообщили в пресс-службе предприятия, объем инвестиций в проект составит 52 млн руб.

Фото: Шахунский молочный завод

Фото: Шахунский молочный завод

Генеральный директор управляющей компании «Шахунское молоко» Александр Маликов рассказал, что это технологическое решение позволит существенно оптимизировать процессы, повысить конкурентоспособность и вывести завод в лидеры производителей UHT молока (разновидность пастеризации).

Ключевыми компонентами проекта станут не только сами роботы, но и интеллектуальные системы управления. Также внедрение роботизированных систем минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Галина Шамберина

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