Шахунский молочный завод вложит 52 млн рублей в систему роботизации

Шахунский молочный завод в 2025 году намерен внедрить современную роботизированную систему агрегации и паллетирования продукции на базе промышленных роботов Fanuc. Как сообщили в пресс-службе предприятия, объем инвестиций в проект составит 52 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шахунский молочный завод Фото: Шахунский молочный завод

Генеральный директор управляющей компании «Шахунское молоко» Александр Маликов рассказал, что это технологическое решение позволит существенно оптимизировать процессы, повысить конкурентоспособность и вывести завод в лидеры производителей UHT молока (разновидность пастеризации).

Ключевыми компонентами проекта станут не только сами роботы, но и интеллектуальные системы управления. Также внедрение роботизированных систем минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Галина Шамберина