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Приговор за подрыв машины Захара Прилепина оставлен в силе

Александр Пермяков, осужденный за подрыв машины нижегородского писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина, не смог обжаловать пожизненный срок. Об этом сообщает ТАСС из зала апелляционного военного суда в подмосковсной Власихе.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На суде также стало известно, что Александр Пермяков просил суд лишить его российского гражданства. Он утверждал, что получил российский паспорт лишь для свободного перемещения по России и совершения преступлений. Но суд оставил ходатайство без рассмотрения. Помимо российского, у осужденного есть гражданство Украины.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2024 года фигуранта признали виновным в совершении теракта. По заданию украинских спецслужб он установил на дороге в городском округе Бор Нижегородской области две противотанковые мины, одна из которых сработала под машиной Захара Прилепина. Находившийся в машине Александр Шубин погиб, господин Прилепин получил тяжелые ранения.

Галина Шамберина

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