Челябинский застройщик «АПРИ» увеличил объем ввода жилья в два раза

ПАО «АПРИ», крупнейший застройщик Челябинской области (по данным Единого ресурса застройщиков на декабрь), в 2024 году нарастил объем ввода жилья в два раза, до 214 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Продажи недвижимости ПАО «АПРИ» за 2024 год увеличились на 14,38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сумма составила18 млрд руб.

Средняя цена за квадратный метр во всех проектах компании в 2024 году составила 125,6 тыс. руб., что на 27,3% выше показателей прошлого года (98,7тыс. руб.). Однако объекты мультикурорта «ФанПарк» продавались по более низким ценам из-за специфики конструктива и начальной стадии инвестирования.

По данным компании, число сделок за наличный расчет выросло, а доля ипотек при покупке квартир снизилась до 60%. Менее зависимым от ипотечного кредитования стал сегмент премиального и уже сданного в эксплуатацию жилья.