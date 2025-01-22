В Челябинской области хотят создать совет по развитию искусственного интеллекта

Правительство Челябинской области планирует в 2025 году создать совет по развитию искусственного интеллекта. Его возглавит губернатора Алексей Текслер. Об этом сообщил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов на пресс-конференции 22 января.

По словам министра, председательство главы региона в совете поднимает уровень задач и решений. Кроме того, Алексей Текслер проявляет личную вовлеченность в развитие искусственного интеллекта. Игорь Фетисов отметил, что в совете будут представлены все исполнительные органы, наука в виде вузов, иные организации, в том числе региональные IT-компании, лидирующие в разработке проектов с ИИ.

Господин Фетисов также рассказал, что в 2024 году в минцифры региона реализовало 16 пилотных проектов с использованием технологии искусственного интеллекта. Несколько примеров: голосовой помощник для заполнения медицинских документов, интеллектуальный помощник врачам-кардиологам, умный трамвай, который следит за рельсами и сообщает о помехах, система слежения за контейнерными площадками и другие. Тестируем новые проекты, чтобы понять, насколько они полезны и эффективны для работы наших госучреждений»,— сообщил министр.