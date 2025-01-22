В 2024 году в Чувашии предоставили льготы по имущественным налогам на 1,1 млрд

В 2024 году в Чувашии 2,6 тыс. юридических и 558 тыс. физических лиц воспользовались льготами при уплате налогов на имущество за 2023 год. Всего было получено льгот на сумму 1,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по Чувашии.

По итогам 2024 года организации получили льготы на сумму более 719 млн руб., а граждане — 352 млн руб.

В пресс-службе УФНС Чувашии уточнили, что к категории лиц, имеющих право на льготу, относятся пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также родители трех и более несовершеннолетних детей.

Гражданин может обратиться с заявлением о налоговой льготе, если она не была предоставлена. Это рекомендуют сделать до 1 апреля 2025 года при обращении в налоговый орган, через МФЦ или сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Диана Соловьёва