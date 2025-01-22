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Нижегородские ученые обучили нейросеть определять происхождение по иммунитету

Ученые Нижегородского госуниверситета (ННГУ) и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) создали нейросеть, которая способна определять место рождения человека по особенностям его иммунитета с точностью до 95%. Разработка позволит оценить скорость старения коренного населения России и составить рекомендации для здорового долголетия, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нейросеть обучалась по данным об иммунитете жителей Крайнего Севера и центральной части России, что позволило выявить различия в воспалительном старении — базовом воспалении организма, зависящем от работы иммунитета.

По словам ученых, в экстремальных климатических условиях люди стареют быстрее. Иммунная система якутов вынуждена активно бороться с вирусными инфекциями. При этом они реже москвичей или нижегородцев страдают от диабета, артрита, аллергий и заболеваний кожи.

Ученые планируют масштабировать проект, чтобы выяснить иммунный возраст жителей других регионов России.

Елена Ковалева

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