За год жители Краснодарского края стали искать подработку чаще на 44%

В 2024 году интерес жителей Краснодарского края к подработке вырос на 44%, а на некоторые позиции спрос кандидатов увеличился более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. В «Авито Работе» назвали профессии, которые пользовались наибольшей популярностью у соискателей для частичной занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Среди офисных профессий активнее всего соискатели отправляли отклики на вакансию оператора колл-центра — по сравнению с 2023 годом их число увеличилось на 157%. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на такой подработке составила 42 тыс. руб. в месяц. На втором месте по востребованности были менеджеры по продажам — число вакансий выросло на 122%, средняя предлагаемая зарплата составила 65,3 тыс. руб. На третьем месте — менеджер по работе с клиентами (+76%, зарплата — 38 тыс. руб.).

Среди рабочих профессий самой популярной стала вакансия оператора станка — число откликов на эту подработку выросло на 114% за год. Средняя предлагаемая зарплата при неполной занятости составила 67,3 тыс. руб. в месяц.

Татьяна Ручкина