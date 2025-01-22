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В Магнитогорске сортировщик ТКО копит мусор на чужой земле

Магнитогорская природоохранная прокуратура совместно со специалистами управления Росреестра по Челябинской области, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и министерства экологии региона обнаружили нарушения в работе сортировщика твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «Спецкомплекс». Среди них — самовольное занятие прилегающих к предприятию земельных участков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Специалисты также обнаружили, что организация складирует отходы навалом и не укрывает их от воздействия осадков и ветра, из-за чего мусор разлетается по прилегающим территориям. Кроме того, сортировщик ТКО разместил отвалы технического грунта на берегу ручья. Проводятся дополнительные проверки, по результатам которых будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска

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