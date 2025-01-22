Электричку из курского Железногорска в Орел снова запустят 23 января

Движение пригородных поездов по маршруту Железногорск (Курская область) — Орел будет восстановлено 23 января. Они будут ходить по прежнему расписанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он рассказал, что такое решение было принято после разговора с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым.

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Глава региона пояснил, что получил множество негативных обращений от жителей Железногорска в связи с отменой электричек. Они были для граждан единственной возможностью добраться до Орла, а оттуда пересесть на поезд до Москвы. В августе 2024 года в связи с введением режима КТО прямые поезда из Железногорска в столицу были отменены.

По данным курских СМИ, о приостановке движения электричек по маршруту Железногорск — Орел жители региона узнали вчера, увидев на вокзале изменения в расписании поездов.

В конце декабря 2024 года министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что поезда «Сапсан» после ввода в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом «скорее всего» перестанут работать на этом маршруте. Вместо этого их могут запустить на направлениях до Белгорода, Воронежа, Нижнего Новгорода и «других» городов.

Анастасия Колпачева