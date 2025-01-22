В Серове убийцу тренера по хоккею отправили на принудительное лечение

Серовский районный суд (Свердловская область) вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина, признанного виновным в смерти своего соседа по палате в больнице, заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, 30 августа 2024 года, находясь в хирургическом отделении Серовской городской больницы, мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, нанес около трех ударов табуретом по голове Григорию Савельеву, который не мог оказать сопротивление из-за состояния здоровья. Он получил закрытую травму головы и скончался через две недели.

Григорий Савельев родился 9 мая 1945 года, в разные периоды времени он был главным тренером ХК «Спартак» в Смоленске, ХК «Прогресс» в Глазово, ХК «Металлург» в Серове и ХК «Кедр» в Новоуральске. Под его началом воспитывался чемпион мира среди молодежных команд в 1986 году, лучший вратарь СССР в 1989 году Олег Браташ, чемпионы Европы среди юниров в 1984 году Павел Кадыков и Игорь Расько, а также чемпион молодежного чемпионата мира по хоккею в 1979 году Юрий Страхов. Господин Савельев скончался 12 сентября 2024 года на 86-м году жизни.

Обвиняемый пояснил, что совершил нападение, так как сосед мешал ему спать. Суд установил, что гражданин совершил общественно-опасное деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Серовский районный суд постановил отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая