Жительницу Ижевска задержали за постановку на учет четырех мигрантов

45-летнюю жительницу Ижевска задержали по подозрению в постановкЕ на фиктивный учет четырех иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Осенью 2024 года подозреваемая за деньги поставила на учет в своем частном доме по ул. Революционная двух таджикистанцев и двух киргизов. При этом мигранты не проживали в доме.

По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан в РФ (ст. 322.3 УК РФ, до 3 лет лишения свободы) возбуждено уголовное дело.