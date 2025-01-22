Вылетающий из Сочи в Узбекистан пассажир пытался вывезти 20 тысяч долларов

Пассажир авиарейса Сочи — Ташкент пытался вывезти около 20 тыс. долларов США и российские рубли. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Гражданин шел по «зеленому коридору», пассажирскую таможенную декларацию не заполнял и в таможенный орган не подавал. Такие действия означают, что у пассажира нет товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако во время устного опроса мужчина признался, что перевозит наличные.

При осмотре ручной клади в его сумке нашли 19,9 тыс. долларов США и 40 тыс. руб. Превышение допустимой к вывозу суммы составило 10,3 тыс. долларов США.

Без письменного декларирования ввозить и вывозить наличными можно только сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Эту сумму вернули пассажиру, остальную — изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

В 2024 году таможня в аэропорту Сочи по фактам незаконного перемещения наличных через границу возбудила 115 дел об административных правонарушениях и три уголовных дела. Сумма незаконно перемещаемой валюты составила в эквиваленте более 32 млн руб. Чаще всего пытались нелегально вывезти валюту (доллары, евро, рубли) в Турцию, Узбекистан, ОАЭ, Израиль и Грузию.

Татьяна Ручкина