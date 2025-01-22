Челябинцы интересовались подработкой в 2024 году в 1,5 раза чаще

В 2024 году жители Челябинской области на 58% чаще искали подработку, чем в 2023 году. Обычно занятость на подобных вакансиях составляла 4-6 часов в день и 3-4 дня в неделю, сообщает «Авито Работа».

Среди офисных профессий активнее всего отклики соискатели отправляли на вакансию оператора колл-центра (+251% к 2023 году) со средней предлагаемой зарплатой 41,4 тыс. руб. в месяц. Также на 119% вырос спрос на подработку менеджером по работе с клиентами, где получать можно было 41,6 тыс. руб. На третьем месте по популярности у челябинцев находится профессия менеджера по продажам (+96%) со средним жалованьем 64,6 тыс. руб.

Среди рабочих профессий наибольший интерес вызывала вакансия курьера с зарплатой 94 тыс. руб. — число откликов на эту подработку выросло на 131% за год. На 109% чаще искали предложения для слесарей. За несколько часов работы в день эти специалисты могли получать 72 тыс. руб. в месяц. Подрабатывая оператором станка (количество откликов выросло на 85%), соискатель мог рассчитывать на жалованье в 70 тыс. руб.

Виталина Ярховска