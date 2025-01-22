Завтра в Башкирии ожидается похолодание

С четверга в Башкирии ожидается резкое похолодание, сообщила пресс-служба госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Башгидромет.

По данным ведомства, 23 января республику ждет переменная облачность без значительных осадков. Ночью ветер будет южным или юго-западным со скоростью 3-8 м/с, днем — 9-14 м/с. Температура ночью опустится до -22°...-27°, в некоторых местах до -32°. Днем ожидается от -12° до -17°.

На автодорогах возможна гололедица, а также дымка с видимостью 1-2 км.

Олег Вахитов