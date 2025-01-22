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В Вурнарском округе Чувашии реализуют 13 инвестпроектов на сумму 2,3 млрд рублей

В Вурнарском округе Чувашии в рамках комплексной программы социально-экономического развития планируют реализовать 13 инвестиционных проектов на сумму 2,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

В Вурнарском округе республики запланированы 148 инфраструктурных проектов на сумму 3,7 млрд руб. Их реализуют в области строительства, социальной сферы, рынка труда, здравоохранения, образования и т. д. В округе также планируют к реализации два мегапроекта: «Развитие хмелеводства» и «Открытие сети центров активного долголетия». В рамках первого проекта с компанией «Балтика» построят второй и третий цеха по переработке хмеля и организуют хмельников на площади 80 га на 1,6 млрд руб.

В рейтинге муниципальных образований Вурнарский округ занимает 5 место. Вклад округа в экономику Чувашии в 2023 году составил около 6%.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев поручил администрации Вурнарского округа до 1 июля подготовить стратегию пространственного развития территории, а до 1 февраля — разработать предложения о включении лесных поселков в земли населенных пунктов.

Диана Соловьёва

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