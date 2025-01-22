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Скончался заслуженный работник культуры РФ и Чувашии Анатолий Шакин

Заслуженный работник культуры России и Чувашии Анатолий Шакин скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Чувашской Республики.

Анатолий Шакин являлся выпускником Чувашского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева. Заслуженный работник культуры РФ и Чувашии был учителем музыки и пения в школах Батыревского района, основателем и художественным руководителем народного ансамбля песни и танца Дома культуры Батыревского района.

Анатолий Шакин также являлся автором хоровых произведений, обработок народных песен и дирижером районного хора. Господина Шакина наградили медалью «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Прощание пройдет 23 января в 12:00 в селе Шаймурзино на ул. Кооперативная, дом 35.

Диана Соловьёва

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