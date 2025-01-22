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«Магнит» выплатил акционерам 452 млн рублей доходов в январе 2025 года

Кубанский ритейлер «Магнит» в январе 2025 года выплатил акционерам доходы в размере 452 млн руб. Сведения об этом содержатся на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выплаты производились за период с 19 декабря 2024 года по 18 января 2025 года. На одну ценную бумагу начислено 18,08 руб. без учета налогов и иных удержаний. Всего средства получили владельцы 25 млн акций.

Компания подтвердила полное выполнение обязательств по выплате доходов акционерам.

Анна Гречко

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