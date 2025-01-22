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В Волгоградской области участников ОПГ отправили в колонию за кражу 40 т нефти

Руднянский районный суд Волгоградской области признал виновными по уголовному делу о краже в крупном размере (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ) трех участников организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигуранты получили от двух лет до 2,4 года исправительной колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда, свою вину они не признали. Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать его в апелляционном порядке. В отношении сообщников ранее постановлены обвинительные приговоры.

Выяснилось, что фигуранты с июня 2018 по май 2019 года похитили свыше 40 тонн нефти с пункта налива Новокрасинского месторождения на территории Руднянского района Волгоградской области. Им оказали содействие два оператора и сторож нефтеперерабатывающей организации. Причиненный компании ущерб превысил 800 тыс. руб.

Павел Фролов

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