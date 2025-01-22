Прокуратура Башкирии нашла нарушения в деятельности минкультуры республики

Прокуратура Башкирии внесла представление министру культуры республики Амине Шафиковой за нарушения, допущенные при назначении руководителей в трех учреждениях культуры, сообщили в пресс-службе ведомства. По ее данным, в минкультуры республики «практикуется порочная практика назначения на должности лиц, не обладающих необходимым стажем руководящей работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Прокурорская проверка установила, что у исполняющего с ноября 2023 года обязанности директора Нефтекамской государственной филармонии Илгиза Миниахметова нет необходимого пятилетнего стажа руководящей работы и он был утвержден на должность без рекомендации аттестационной комиссии. Похожие нарушения допущены при назначении в сентябре 2023 года исполняющей обязанности руководителя уфимского Дома дружбы народов Башкирии Эльмиры Саматовой. Несмотря на то, что ее не допустили к участию в конкурсе на замещение вакансии из-за несоответствия квалификационным требованиям, она больше года руководила учреждением.

Спорные сотрудники позднее были аттестованы на занимаемые должности, добавили впрокуратуре.

Также министерство культуры с января 2021 года затягивало процедуру объявления конкурса на замещение вакантной должности руководителя Русского драматического театра в Уфе, добавили в прокуратуре.

«Во исполнение акта прокурорского реагирования ведомством приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности»,— уточнили в ведомстве.

Венера Хисамова