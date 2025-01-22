На Северной железной дороге выросло число случаев вандализма

На объектах Северной железной дороги в 2024 году произошло 37 случаев вандализма, что на 14 инцидентов больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в СЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северная железная дорога Фото: Северная железная дорога

Вандалы нанесли объектам железной дороги ущерб на общую сумму в 257 тыс. руб. С января по декабрь прошлого года зафиксировано 11 фактов нанесения граффити на поезда и объекты инфраструктуры (9 случаев в Ярославской области). В СЖД рассказали, что в сентябре на станции Ярославль-Главный охранник обнаружил рисунки на двух электропоездах, этот ущерб оценили в 17 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело.

В 15 инцидентах объекты инфраструктуры получили повреждения. Так, в октябре на станции Рыбинск-Товарный были разбиты линзы на 3 маневровых светофорах. Сумма ущерба составила — 18,5 тыс. руб. Также произошло 7 случаев обкидывания камнями поездов, из них 6 фактов зафиксировали в Ярославской области.

Алла Чижова