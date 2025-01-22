ООО «АК» не смогла оспорить штраф за рекламу жидкостей для вейпов в Ижевске

Московская компания «Арбатская коллекция» (АК), владеющая сетью пивных магазинов в Ижевске, не смогла оспорить штраф за незаконную рекламу жидкостей для вейпов. Она располагалась на фасадах торговых объектах, сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртии. Организацию оштрафовали на 75 тыс. руб. Две судебные инстанции оставили решение без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Напомним, в 2024 году АК назначили 24 штрафа на 6 млн руб. за торговлю алкоголем с нарушениями в городе. По данным Rusprofile, прибыль АК в 2023 году составила 0 руб. при выручке 699 млн руб. Основным видом деятельности компании является как розничная, так и оптовая торговля напитками.