В селах Энгельсского района в 2025 году подвергнут ремонту 11 км дорог

В селах Энгельсского района Саратовской области в текущем году специалисты отремонтируют 11 км дорог. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава района Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, в этом году асфальт обновят в Новопушкинском, Терновском, в Красноярском, Безымянском муниципальных образованиях. Речь идет в общей сложности об 11 км дорог. Соответствующие работы проводятся в рамках программы, инициатором которой стал губернатор Роман Бусаргин.

Михаил Исаев подчеркнул: субсидии из регионального бюджета позволили отремонтировать в Энгельсском районе за последние три года свыше 40 км дорог. Особое внимание уделяют путям к социально значимым объектам, а также участкам с наибольшей интенсивностью движения.

Павел Фролов