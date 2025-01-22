Девять мобильных пунктов обогрева подготовило МЧС в Тюменской области

В Тюменской области на случай сильных морозов заработали девять подвижных пунктов обогрева, созданных МЧС России, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Эти пункты расположены на базе автомобилей с высокой проходимостью и оснащены всем необходимым для помощи водителям в экстремальных условиях.

Сообщается, что в каждом пункте есть электрогенераторы, тепловые пушки, одеяла, медицинская аптечка и термосы с горячим чаем. Сотрудники МЧС готовы выйти на помощь при снижении температуры до -30 градусов.

Пункты обогрева работают на ключевых дорогах региона, включая Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Омск, Екатеринбург – Тюмень, подъезд к Тюмени от федеральной автодороги Иртыш и на других региональных трассах.