Казанский МУП «Метроэлектротранс» через суд взыскал более 10 млн руб. с водителей, из-за которых в 2024 году произошли задержки движения трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юристы «Метроэлектротранса» взыскали 10 млн рублей с виновников ДТП в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Юристы «Метроэлектротранса» взыскали 10 млн рублей с виновников ДТП в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Самый крупный штраф в размере 1,085 млн руб. был назначен за задержку электротранспорта и повреждение контактной сети.

Убытки рассчитываются с учетом количества отмененных рейсов, продолжительности задержек и числа пассажиров, не добравшихся до места назначения.

Основными причинами сбоев в движении электротранспорта стали ДТП на путях, обрывы контактной сети сторонним транспортом, выезд и застревание автомобилей на трамвайных путях, а также неправильно припаркованные машины.

В пресс-службе предприятия напомнили, что за выезд на трамвайные пути встречного направления водителям грозит штраф 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении водительских прав могут лишить на год.

Сегодня утром в Казани из-за повреждения контактной сети были изменены маршруты трех троллейбусов. На момент публикации движение восстановлено.

Анар Зейналов