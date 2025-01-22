Нижегородца арестовали за поджог подстанции на железной дороге

Полиция задержала 20-летнего нижегородца по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Нижний Новгород-Сортировочный. Об этом сообщили в нижегородском линейном управлении МВД на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В полицию обратились охранники железной дороги. Они сообщили, что неизвестный поджог дверь подстанции, питающей систему освещения.

Поджигателя вскоре нашли. Он сознался, что стал жертвой дистанционных мошенников: в ноябре 2024 года задержанный переписывался с некоей Ангелиной, которая под предлогом похода в ресторан прислала ему ссылку для бронирования столика. Подозреваемый перешел по ней и лишился 14 тыс. руб.

Позднее с ним связались якобы представители банка и спецслужб и убелили его в том, что он стал жертвой мошенников, а деньги пошли на финансирование украинской армии. Чтобы избежать наказания, аферисты убедили его поджечь подстанцию. Подозреваемый сделал еще несколько переводов мошенникам, подготовил бутылки с зажигательной смесью, а попытку поджога снял на видео и отправил кураторам.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ, он арестован.

Владимир Зубарев