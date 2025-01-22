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Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»

Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация» в партнерстве со службами перевозки наличных денег и ценностей ФГУП ГЦСС и ООО «Велес Экспресс».

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Преимущества инкассации:

  • Надежно. Перевозка наличных денег/ценностей застрахована и осуществляется под защитой вооруженного экипажа. Ценности перевозятся бронированным специализированным транспортом.
  • Удобно. Возможность зачислить выручку со всей страны в один регион – не нужно открывать счет в каждом городе инкассации. Сроки зачисления проинкассированной денежной наличности определяются соответствующим договором. Стандартные сроки для зачисления – не позднее следующего рабочего дня после приёма денежной наличности.
  • Выгодно. Индивидуальная тарификация по разным городам и единый федеральный тариф за пересчет и размен. Возможность подобрать индивидуальный график обслуживания, учитывающий специфику бизнеса клиентов.*

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию об услуге инкассации, а также других продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Информация по территории покрытия и тарифам за услуги ООО «Велес Экспресс» и ФГУП ГЦСС уточняется в индивидуальном порядке.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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