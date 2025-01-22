В 2024 году на поддержку татарстанских НКО в сфере культуры выделили 204,9 млн рублей

Общий объем поддержки некоммерческого сектора культуры в 2024 году в Татарстане составил 204,9 млн руб. Информация об этом опубликована в государственном докладе о состоянии культуры республики за прошедший год.

Из общей суммы 46,5 млн руб. были направлены на поддержку республиканских творческих союзов. Распределение средств включает: 18 млн руб. для Союза писателей Республики Татарстан, 5,7 млн руб. для Союза театральных деятелей, 9,2 млн руб. для Союза композиторов, 8,9 млн руб. для Союза кинематографистов, 1,79 млн руб. для регионального отделения Союза художников России, 2,4 млн руб. для Союза журналистов и 120 тыс. руб. для Татарстанского республиканского отделения Союза писателей России.

На 1 января 2025 года в Татарстане действуют 12 творческих профессиональных союзов, включая Союз композиторов (59 членов), Союз писателей (299 членов), Союз театральных деятелей (702 члена), Союз кинематографистов (53 члена), а также республиканские союзы художников (включая 5 самостоятельных организаций с 520 членами), Союз журналистов (859 членов), Союз фотографов (80 членов) и Татарстанское отделение Союза писателей России (15 человек).

В ходе 2024 года некоммерческие организации, включая творческие союзы, реализовали около 70 новых проектов в сфере культуры, в том числе более 20 мероприятий международного и всероссийского уровня.

Влас Северин