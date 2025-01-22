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В зоне ЧС в акватории Черного моря задействовали 5 тысяч спасателей

Водолазы МЧС обследовали более 3 тысяч «квадратов» акватории Черного моря

МЧС России продолжает ликвидацию последствий загрязнения в акватории Черного моря. Специалисты ежедневно обследуют свыше 955 км береговой линии, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели уже очистили более 300 км побережья. За время работ собрано свыше 171 тыс. тонн загрязненного грунта, из которых 131 тыс. тонн переместили на площадки временного хранения.

В мониторинге задействовали авиацию, беспилотные аппараты, морские суда, катера ГИМС МЧС России, а также сводную водолазную группу. При обследовании дна и пирса в районе села Витязево обнаружили локальные загрязнения, которые были собраны.

В Краснодарском крае работы ведутся на участке в 265 км. В районе урочища Кучугуры на Азовском море выявили и ликвидировали локальные выбросы нефтепродуктов.

В Крыму специалисты обследуют более 525 км береговой линии от Керчи до села Портовое. Сейчас очищено 184 км побережья, собрано более 501 тонны загрязненного грунта, из которых вывезено 488 тонн.

В Севастополе работы проводятся на участке в 165 км между поселками Ласпи и Андреевка. Уже собрано и вывезено свыше 244 тонн загрязненного песка и грунта.

В ликвидации последствий ЧС участвуют более 5 тыс. человек и 670 единиц техники.

Анна Гречко

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