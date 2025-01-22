Вернуть хорошее зрение в любом возрасте возможно!

Специалисты центра офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь» рассказали, как вернуть хорошее зрение в любом возрасте всего за считанные минуты с помощью современных технологий.

Фото: пресс-служба клиники «Санталь 01»

После 45 лет у большинства людей начинаются возрастные изменения зрения. Поиски идеальных очков, постоянное раздражение от линз и страх потери зрения — это реальность, с которой многие живут годами. Многие сталкиваются с тем, что прочитать текст экране телефона или водить машину без очков становится невозможно. А некоторым приходится носить с собой две пары очков — для близи и дали. Что делать тем, кто не хочет терять качество жизни из-за плохого зрения? «Санталь» предлагает современное решение — рефракционную замену хрусталика на интраокулярную линзу.

Что такое рефракционная замена хрусталика?

Рефракционная замена хрусталика — это современная процедура, выполняемая по той же технологии, что и хирургическая замена хрусталика при катаракте. В процессе операции естественный хрусталик глаза заменяют на искусственный — интраокулярную линзу (ИОЛ).

Эта процедура позволяет эффективно скорректировать такие проблемы зрения, как близорукость, дальнозоркость, пресбиопия и астигматизм.

Офтальмологи «Санталь» предлагают высокотехнологичные хрусталики от ведущих мировых производителей. Исходя из результатов компьютерной диагностики, состояния глаз и потребностей пациента врач подбирает искусственную линзу, которая позволит хорошо видеть на всех расстояниях без очков и линз. В клинике используют только проверенные модели хрусталиков, они будут служить пациенту всю жизнь.

— Современная технология лечения позволяет быстро восстанавливаться после вмешательств, а значит, не выпадать из жизни и работы надолго. После операции пациенты могут находиться под наблюдением в стационаре, что помогает облегчить реабилитацию и снизить риск осложнений, — говорит врач-офтальмолог, витреоретинальный хирург клиники «Санталь» Дарья Устьянцева.

Если вы заметили ухудшение зрения или вас беспокоит возрастное снижение остроты зрения, запишитесь на консультацию в клинику «Санталь».

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