Объявлены номинанты на «Золотую малину» 2025 года

Организаторы антипремии «Золотая малина» отобрали претендентов на звание худших актеров и фильмов. «Джокер: Безумие на двоих» лидирует по числу номинаций — у него их семь. В шести категориях представлены киноленты «Мадам Паутина», «Мегалополис», «Пограничье» и «Рейган». В общей сложности антипремия вручается в 11 номинациях. Объявление победителей состоится 1 марта, пишет Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

На звание худшего фильма претендуют: «Бордерлендс», «Джокер: Безумие на двоих», «Мадам Паутина», «Мегалополис», «Рейган». Худшим режиссером может стать Эс Джей Кларксон («Мадам Паутина»), Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»), Илай Рот («Бордерлендс»), Джерри Сайнфелд («Без глазури»), Тодд Филлипс («Джокер: Безумие на двоих»).

В категорию худший актер включен Джек Блэк («Дорогой Санта»), Деннис Куэйд («Рейган»), Закари Ливай («Гарольд и волшебный мелок»), Джерри Сайнфелд («Без глазури»), Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»). На звание худшей актрисы претендует Кейт Бланшетт («Бордерлендс»), Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»), Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»), Дакота Джонсон («Мадам Паутина»), Дженнифер Лопес («Атлас»).

«Золотая малина» была учреждена в 1981 году в качестве антипода «Оскару». Принять участие в голосовании может любой желающий, заплатив символический взнос в фонд «Золотой малины». Для победителей премии изготавливают статуэтку в виде покрытой золотой краской малины, стоящей на катушке кинопленки. Ее цена не превышает $5.