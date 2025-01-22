Воздух под контролем

Подведены итоги мониторинга атмосферного воздуха в районе ПОЛИЭФа за 2024 год. С 2015 года контроль за состоянием атмосферы осуществляет передвижная лаборатория предприятия, аккредитованная Федеральной службой Росаккредитации. Это позволяет гарантировать точность и надежность проводимых исследований. Она оснащена современным оборудованием, способным оперативно проводить анализы на содержание различных веществ в воздухе.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Замеры производились на самом предприятии, в границах санитарно-защитной зоны, а также близ социальных объектов г. Благовещенска и с. Ильино-Поляна.

В 2024 году химиками ЦЗЛ проведено 4072 испытания в жилой зоне и 4658 измерений в санитарно-защитной зоне на содержание в воздухе уксусной кислоты, параксилола, этиленгликоля, оксида азота, углерода и других веществ.

Данные мониторинга еженедельно публикуются на сайте ПОЛИЭФ и экране Центра развития культуры г. Благовещенск.

«Мониторинг атмосферного воздуха в районе ПОЛИЭФ за 2024 год подтверждает нашу неизменную приверженность экологическим принципам. Контроль выбросов и комплексные исследования гарантируют, что здоровье и благополучие жителей региона остаются нашим главным приоритетом. Мы в ПОЛИЭФ стремимся не только сохранять высокие стандарты качества воздуха, но и постоянно улучшать экологическую обстановку, внося свой вклад в устойчивое развитие и будущее благополучие нашего региона»,– отмечает Наталья Асеева, руководитель экологической службы ПОЛИЭФ.

Напоминаем, что обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Благовещенского района можно по тел.: +7 (34766) 22620. Специалисты ЦЗЛ ПОЛИЭФа произведут отбор проб в присутствии обратившегося.

Материал предоставлен АО «ПОЛИЭФ»