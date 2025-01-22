КРМЗ инвестировал в строительство нового цеха 100 млн рублей

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) завершил строительство нового цеха площадью более 1 тыс. кв. м, рассказали в пресс-службе предприятия. Запуск цеха, расположенного на территории завода, позволит КРМЗ расширить производство серийной продукции: кормозаготовительной техники KRMZ Innovation и навесных фронтальных погрузчиков Frontlift. Полноценную работу производственная площадка начнет примерно через три месяца. В помещении разместят сварочное оборудование — до девяти сварочных постов.

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Работы по проекту нового цеха стартовали осенью 2023 года, КРМЗ инвестировал в него около 100 млн руб. Объект построили по программе промышленной ипотеки от Сбербанка. В новом здании кроме производственных площадей предусмотрен склад для лакокрасочной продукции, помещения инженерного персонала и другие помещения для заводчан.

В планах предприятия и дальше расширять производственные площади, в частности возвести новый цех механической обработки, который будет соединяться с главным зданием завода с помощью теплого перехода.

Краснокамский ремонтно-механический завод производит кормозаготовительную технику под брендом KRMZ Innovation, навесные фронтальные погрузчики Frontlift, складское оборудование STL, автоприцепы под брендом «Экспедиция», а также нестандартные металлоконструкции.