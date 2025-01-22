Путин поручил урегулировать перерегистрацию компаний из недружественных стран

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями бизнеса поручил обеспечить возможность редомициляции холдинговых компаний на случай, если законодательство иностранных государств не предусматривает или напрямую запрещает процедуру перерегистрации, пишет РБК со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов 16 декабря 2024 года

Фото: кадр видео kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов 16 декабря 2024 года

Фото: кадр видео kremlin.ru

Встреча главы государства с представителями бизнеса прошла 16 декабря 2024 года в закрытом формате. По словам собеседников РБК, срок исполнения поручений — 1 апреля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустину и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Подобное поручение президент уже давал в июне 2023 года. В августе того же года Владимир Путин подписал закон об упрощении перехода значимого бизнеса в юрисдикцию России. Документ, в частности, ввел ограничения для иностранных холдинговых компаний. Он позволял через суд исключать из структуры владения таких организаций иностранных участников из недружественных стран.

Механизм редомициляции действует в России с 2018 года. Всего за прошедшие шесть лет перерегистрацию в Россию завершили в совокупности около 300 компаний, около 70% из них редомицилировались в 2023 году.