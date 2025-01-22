В Сочи за новогодние каникулы вырос спрос на аренду комфортабельных квартир

Новогодние праздники показали рост спроса на аренду квартир комфорт-класса в Сочи на время зимних каникул.

По данным управляющей компании Neoroom Service (входит в инвестиционный холдинг Alias Group), число гостей в ЖК «Фрукты» и ЖК «Флора» с 25 декабря 2024 года по 9 января 2025 года по сравнению с прошлым годом выросло в 2,5 и 3 раза соответственно.

«Новогодние праздники – традиционно высокий туристический сезон для Сочи. Мы видим, что гости города все чаще выбирают в аренду квартиры в новых домах, чтобы чувствовать себя как дома. Если в 2023 году количество гостей, арендовавших квартиры в ЖК «Фрукты» на новогодние праздники, составляло 55 человек, то в минувшие новогодние каникулы их уже было 141, что больше в 2,5 раза. В ЖК «Флора» в 2023 году на зимние праздники жилье арендовали 24 гостя, а на прошедшие новогодние каникулы – 71 человек. Рост более чем в три раза», – рассказывает директор управляющей компании Neoroom Service Кристина Головкова.

Квартиры на новогодние праздники в основном выбирают люди в возрасте 35-44 лет, приезжающие почти из всех регионов страны. Они бронируют жилье для проживания как на длительный срок, так и посуточно.

ЖК «Флора» и ЖК «Фрукты» – проекты федерального девелопера «Неометрия». Удобное расположение ЖК «Флора» в курортном поселке Кудепста позволяет легко добраться до самых популярных туристических объектов Сочи. За 20 минут можно доехать до железнодорожного вокзала Адлера, аэропорта или Олимпийского парка. В 30 минутах езды – Sky Park и морской порт. За 10-15 минут можно добраться до Сочинского дендрария и самого большого океанариума на южном побережье России. Горные трассы Красной Поляны всего в часе езды. Комплекс находится рядом с Сочинским национальным парком и Тисо-самшитовой рощей – объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В жилом комплексе представлены разнообразные варианты планировок. Здесь предусмотрены квартиры с большими лоджиями, просторными кухнями-гостиными и удобными нишами для гардеробных. На 12-м этаже расположены квартиры повышенной комфортности с панорамными видами на море, горы и набережную реки.

ЖК «Фрукты» – современный жилой комплекс, состоящий из девяти 12-этажных домов комфорт-класса. Из окон квартир открываются прекрасные виды на море и горы. Жилой комплекс расположен на федеральной территории «Сириус», всего в нескольких минутах ходьбы от Олимпийского парка. Функциональные зеленые пространства для отдыха и активного времяпрепровождения всей семьей занимают 85% территории комплекса: здесь есть прогулочные аллеи, спортивные площадки для командных видов спорта, воркаута, йоги и др. Каждая детская площадка имеет индивидуальное наполнение. При проектировании «Фруктов» «Неометрия» учитывала, в том числе спортивную инфраструктуру «Сириуса», где развитие физической культуры является приоритетным направлением. Регулярно на объектах олимпийского наследия проводятся спортивные мероприятия. Рядом с ЖК «Фрукты» находятся лучшие пляжи города, школы, детские сады, поликлиники, фитнес-центры и рестораны. Выгодное расположение жилого комплекса позволяет экономить время на дорогу. Так, до железнодорожного вокзала – 20 минут, до международного аэропорта Сочи – 25 минут, до курортов Красной поляны – 40 минут.

Сейчас в управлении Neoroom Service 198 тыс. кв. м недвижимости. Управляющая компания предлагает к бронированию широкий выбор квартир в ЖК «Флора» и ЖК «Фрукты» в Сочи на выгодных условиях от собственников. Услугами Neoroom Service в 2024 году воспользовались более чем пять тысяч гостей. Выбрать и арендовать квартиру можно, обратившись по контактам:

ЖК «Фрукты»: +7 938 459-05-40;

ЖК «Флора»: +7 938 888-42-26.

https://neometria.ru/