На Урале задержали подростков за поджог релейных шкафов

В Свердловской области задержали группу подростков по подозрению в поджоге релейных шкафов на перегоне Красноуфимск—Зюрзя Горьковской железной дороги. По информации СКР, за поджог им обещали заплатить 10 тыс. руб. Возбуждено дело о теракте.

В результате было повреждено ее оборудование, обеспечивающее движение поездов, что «создало опасность для безопасности движения поездов», заявили СКР. Железной дороге был нанесен «значительный имущественного ущерб».

Имена подростков не приводятся. По информации следствия, инструкции о том, как и где совершить поджоги, молодые люди получили через мессенджер. Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия подозреваемых арестовали.