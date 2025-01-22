В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели мальчика на пожаре

Прокуратура Малосердобинского района приступила к проверке в связи с гибелью ребенка на пожаре. Соответствующее поручение дал прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, возгорание произошло сегодня, в среду, в жилом доме по ул. Прянишникова села Малая Сердоба. На пожаре погиб мальчик 2014 года рождения.

Прокуратура выясняет обстоятельства случившейся трагедии. Как только проверка завершится, надзорное ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования. На место происшествия выезжал и. о. прокурора района Дмитрий Климов.

Павел Фролов