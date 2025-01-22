Суд начал рассматривать уголовное дело депутата думы Екатеринбурга Чачина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении депутата городской думы от «Единой России» (ЕР) Виталия Чачина, сообщил на пресс-конференции руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области Дмитрий Шалабодов. Как следует из картотеки суда, Виталию Чачину предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Предварительное слушание по делу назначено на 22 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

По данным Ura.ru, Виталий Чачин подозревается в картельном сговоре при заключении в 2021 году контракта о строительстве моста в селе Богдановское (Челябинская область) за 66,5 млн руб. «Тендер достался ООО "Сити Билдинг", где Виталий Чачин является директором. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании "Техностройкомплект" Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта»,— пишет информагентство.

Виталий Чачин руководит группой компаний «СБгрупп» с 2014 года. «Приоритетными направлением деятельности компании являются реставрация объектов культурного наследия и реализация социально значимых программ, национальных проектов»,— говорится на сайте думы. По данным kartoteka.ru, ООО «Сити Билдинг» занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2023 году выручка компании составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 56,5 млн руб.

Ранее, в 2007-2008 годах, Виталий Чачин работал помощником председателя коллегии адвокатов «Капитал». В 2009 году перешел на предприятие «Ремонтно-реставрационные работы», где занимал должности начальника юридического отдела, генерального директора.

С 2020 года избирался депутатом гордумы Екатеринбурга VII и VIII созывов. По данным избиркома, на выборах в 2023 году кандидат от ЕР получил 4,3 тыс. голосов избирателей (43,65%), опередив претендента от партии «Яблоко» Ольгу Лопареву (ее поддержали 1,7 тыс. человек; 17,82%).