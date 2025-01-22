Нацпарк Сочи представил фильм о природных достопримечательностях

Сочинский национальный парк выпустил новый фильм о природных достопримечательностях. Картина называется «Сохраняя традиции», сообщает пресс-служба нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

«В основе сюжета — рассказ-путешествие по удивительным по красоте природным комплексам Сочинского национального парка "33 водопада" и "Водопады Псыдах и Шапсуг". В 2024 году здесь была полностью обновлена инфраструктура: вместо шатких мостов и переходов были установлены современные, экологичные и долговечные конструкции, гармонично вписанные в природный ландшафт»,— отмечается в публикации.

Оба объекта, как уточнили в нацпарке, находятся в Лазаревском районе Сочи и пользуются большой популярностью. В минувшем году их посетили более 250 тыс. туристов.

Новый фильм рассказывает об особенностях объектов и является по совместительству гидом, добавили в пресс-службе. Заместитель директора нацпарка по экологическому просвещению Полина Смирнова отметила, что лента будет полезна для просмотра не только туристам, но и сочинцам.

Премьера фильма прошла 11 января в парке Дендрарий. Увидеть картину все желающие могут в интернете.

Вячеслав Рыжков