Тренер СКА учинил видеосуд над судьями

Хоккеисты СКА прервали серию неудач в чемпионате КХЛ, переиграв на своей площадке «Локомотив», лидера Западной конференции и всей лиги, со счетом 5:2. Можно назвать эту победу сенсационной, учитывая, что до этого армейцы проиграли ярославцам в четырех матчах из пяти. Роман Ротенберг, главный тренер СКА, устроил шоу на пресс-конференции, не произнеся много слов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА прервал серию поражений в домашнем матче с ярославским «Локомотивом»

Фото: ХК СКА СКА прервал серию поражений в домашнем матче с ярославским «Локомотивом»

Фото: ХК СКА

СКА до матча с «Локомотивом» уступил в четырех играх подряд («Спартаку», московскому «Динамо», «Локомотиву» и «Северстали»). Можно даже сказать, что над Романом Ротенбергом, тренером петербургской команды, сгущались тучи. Хотя на тему его возможной отставки давно существует присказка: дескать, не может же Ротенберг уволить сам себя. Он и главный тренер, и заместитель председателя совета директоров ХК СКА. Но есть и «высший суд», иначе «Газпром», финансирующий армейцев, не был бы «Газпромом». Глава армейского клуба Александр Медведев, занятый в эти дни трансферами игроков футбольного «Зенита», в котором он тоже возглавляет организацию, являясь главой правления, рассказал СМИ, что недоволен местом СКА в турнирной таблице. Должна была даже состояться некая встреча Медведева с Ротенбергом, а также лидерами СКА, на которой планировалось обсудить дела.

Узнать о том, была ли такая встреча и о чем на ней говорилось, у Романа Ротенберга не удалось. На послематчевой пресс-конференции он отказался отвечать на вопросы журналистов. Вместо этого главный тренер СКА попросил корреспондентов и блогеров оценить моменты, в которых игроки «Локо» жестко атаковали армейцев Александра Никишина и Андрея Педана во время игры. В обоих случаях гости наносили удар локтем в область головы, отрывая коньки ото льда, что является нарушением. Оба эпизода показали на мониторах, установленных в пресс-центре. Видео повторялось все то время, пока Роман Ротенберг общался с представителями СМИ.

Сам он не комментировал судейство, видимо, потому что это запрещено регламентом КХЛ. Ранее наставник СКА уже обсуждал действия судей, за что дважды нарывался на штраф в размере 300 тыс. рублей. За этим последовала дисквалификация на один матч. Так что теперь за него, по задумке Ротенберга, это должны были сделать журналисты. Не все согласились с тем, что хоккеисты «Локомотива» совершили злостные деяния на льду с целью вывести из строя игроков СКА, но эффект Ротенбергу произвести удалось. Пресс-конференцию обсуждает все хоккейное сообщество. И эксперты в области судейства склоняются к тому, что в обоих случаях со стороны игроков «Локомотива» были нарушения, причем на большой штраф. При этом во время матча они не были удалены. Интересно, как отреагирует на все это КХЛ. Оставить эпизоды незамеченными после такой их «презентации» невозможно.

Несмотря на все это, игроки СКА провели матч собранно, с большой самоотдачей и заслуженно выиграли 5:2. Контраст с предыдущей игрой против «Северстали», которую армейцы проиграли на глазах своих болельщиков со счетом 4:7, был большой. Команда действовала как единый кулак, в плане сплоченности и заряженности на борьбу это был один из лучших матчей сезона. «Локомотив», к слову, не проигрывал до визита в Петербург в 2025 году, одержав в чемпионате пять побед подряд.

Надо отметить и некоторые шайбы, которые забросили в этой встрече хозяева. В начале второго периода редкий по меткости кистевой бросок удался форварду Арсению Грицюку: он послал шайбу над плечом голкипера «Локо» Алексея Мельничука в ближнюю «девятку». А затем очередной сольный номер исполнил 19-летний нападающий СКА Иван Демидов, обыгравший красивым финтом двоих соперников и отправивший шайбу в сетку. Эти голы решили исход встречи: армейцы повели 3:1 и своего не упустили. «Локомотив» отыграться не смог, хотя очень старался. А когда гости сняли вратаря на за три минуты до сирены в третьем периоде, форвард СКА Сергей Плотников поразил пустые ворота.

Команда из Петербурга поднялась на шестое место Западной конференции КХЛ и завтра, 23 января, продолжит серию домашних выступлений матчем с московским «Динамо».

Кирилл Легков