Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в 2024 году выросла на 11,4%

По итогам 2024 года банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 11,4% в годовом выражении, до 52,6 млрд руб. Чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 31,2%, до 12,1 млрд руб., следует из отчетности по РСБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чистый процентный доход банка в прошлом году после вычета резервов вырос на 38,4%, до 70,2 млрд руб. В четвертом квартале этот показатель также показал рост на 21,7%, до 19,4 млрд руб. Чистый комиссионный доход за год сократился на 7,8%, до 11,6 млрд, за четвертый квартал — на 1,7%, до 3,1 млрд руб.

Кредитная организация нарастила операционные расходы на 4,8%, до 23,9 млрд руб. Отношение расходов к доходам снизилось с 29,7% до 25,3%. Кредитный портфель вырос на 9,1%, до 738,9 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 11,1%, до 576,9 млрд, розничный — на 2,7%, до 162,1 млрд руб.

Средства клиентов «Санкт-Петербурга» увеличились на 9,9%, до 711,6 млрд руб. Рентабельность капитала банка по итогам года снизилась с 30,8% до 28,2%. Его собственный капитал увеличился на 17,6,3%, до 201,4 млрд, основной капитал уменьшился на 14,4%, до 133,8 млрд руб.

В третьем квартале 2024 года банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, до 15,6 млрд руб. Среди приоритетов в банке называли кредитование высококачественных корпоративных заемщиков наряду с расширением клиентской базы.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Банк "Санкт-Петербург" отражает позитив».