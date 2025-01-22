На пост руководителя Сивы претендуют и. о. главы и его помощник
На пост главы Сивинского округа будут претендовать и. о. главы муниципалитета, начальник управления развития инфраструктуры администрации Алексей Чурсов и помощник главы Сергей Юдин. Как сообщает газета «Звезда», такое решение приняла конкурсная комиссия.
Главу Сивинского округа изберут на заседании местной думы 30 января 2025 года. .
Алексей Чурсов
Фото: Страница Сивинского округа в соцсети.
Должность главы округа стала вакантной 31 октября прошлого года, когда руководитель муниципалитета Юрий Кабанов досрочно покинул пост. Юрий Кабанов являлся одним из старейших руководителей территорий в Пермском крае. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов. Господин Кабанов избирался на этот пост в 2000, 2005, 2010, 2016 годах. В 2022 году его вновь переизбрали на должность главы округа.