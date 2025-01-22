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обновлено 10:21

На пост руководителя Сивы претендуют и. о. главы и его помощник

На пост главы Сивинского округа будут претендовать и. о. главы муниципалитета, начальник управления развития инфраструктуры администрации Алексей Чурсов и помощник главы Сергей Юдин. Как сообщает газета «Звезда», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Главу Сивинского округа изберут на заседании местной думы 30 января 2025 года. .

Алексей Чурсов

Алексей Чурсов

Фото: Страница Сивинского округа в соцсети.

Алексей Чурсов

Фото: Страница Сивинского округа в соцсети.

Должность главы округа стала вакантной 31 октября прошлого года, когда руководитель муниципалитета Юрий Кабанов досрочно покинул пост. Юрий Кабанов являлся одним из старейших руководителей территорий в Пермском крае. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов. Господин Кабанов избирался на этот пост в 2000, 2005, 2010, 2016 годах. В 2022 году его вновь переизбрали на должность главы округа.

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