На пост руководителя Сивы претендуют и. о. главы и его помощник

На пост главы Сивинского округа будут претендовать и. о. главы муниципалитета, начальник управления развития инфраструктуры администрации Алексей Чурсов и помощник главы Сергей Юдин. Как сообщает газета «Звезда», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Главу Сивинского округа изберут на заседании местной думы 30 января 2025 года. .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Чурсов

Фото: Страница Сивинского округа в соцсети. Алексей Чурсов

Фото: Страница Сивинского округа в соцсети.

Должность главы округа стала вакантной 31 октября прошлого года, когда руководитель муниципалитета Юрий Кабанов досрочно покинул пост. Юрий Кабанов являлся одним из старейших руководителей территорий в Пермском крае. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов. Господин Кабанов избирался на этот пост в 2000, 2005, 2010, 2016 годах. В 2022 году его вновь переизбрали на должность главы округа.