Региональные власти разместят еще 10 млрд рублей на депозите в «Газпромбанке»

Министерство финансов сегодня подвело итоги отбора на право заключения банковского депозита. Региональные власти предложили банкам размещение двух лотов на общую сумму 10 млрд руб. сроком на 31 день. Отбор по всем лотам выиграло АО «Газпромбанк». Бюджетные средства будут размещены на депозите по ключевой ставке ЦБ (21%) плюс 2,07% годовых. Результаты отбора размещены на сайте краевого минфина.

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В конце прошлого года «Газпромбанк» разместил по ставке 21% плюс 2,05% 15 млрд руб. средств краевого бюджета.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что региональные власти в 2025 году за счет размещения средств на депозитах, а также операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета планируют получить доходы в размере 4 млрд руб.