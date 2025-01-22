В Чувашии упростят порядок установки пандусов для инвалидов

На заседании Кабмина Чувашии приняли постановление, которое позволит сократить сроки установки пандусов на земельных участках в государственной или муниципальной собственности и строительства инженерных сетей в сфере газо-, водо-, тепло- и электроснабжения.

Теперь в республике можно установить пандусы без копии протокола общего собрания собственников помещений в жилом многоквартирном доме, на территории которого собираются установить объекты.

Постановление разработали также по обращению ресурсоснабжающих организаций. Компании отмечают, что общее собрание собственников затягивает процесс модернизации инженерных сетей. Изменения помогут сократить процесс замены и строительства сетей газо-, водо-, тепло- и электроснабжения в населенных пунктах Чувашии.

Диана Соловьёва